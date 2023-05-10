Hyundai'nin en çok satan modeli Hyundai i20 yenilendi....
Hyundai, yakın zamanda şık tasarımıyla yollara çıkacak yeni i20'nin fotoğraflarını paylaştı. Makyajlanan otomobilin güvenlik ve sınıfının en iyisi bağlantı özellikleri, B segmentine şık bir alternatif sunuyor.
Yeni i20, göz alıcı bir ifade sergileyen şık ve modern bir dış görünüme sahip. Ön tamponun yeni şekli ve deseni, sportif radyatör ızgarasıyla birleşerek muhteşem bir görsellik oluşturuyor. Sportif unsurlarla zarif bir görünüm oluşturmak için geliştirilen bir diğer kısım ise arka tampon. Yeniden tasarlanmış bu arka tampona Z şeklindeki LED stop lambaları eşlik ediyor. Hyundai i20, yeni tasarlanmış 16 ve 17 inç jantlarıyla da dinamik görüntüsünü destekliyor.
i20'nin tasarımı, hem dış hem de iç mekanda orantı, mimari, stil ve teknolojiyi uyumlu hale getiren duygusal ve dinamik stiliyle övgü topluyor. Model, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde sportif duruşunu koruyor. Bu özellikler, hava direncini düşürerek aracın aerodinamiğini de geliştiriyor.
Dinamik tasarımı ve aerodinamik özellikleri sayesinde üstün bir yol tutuşa sahip olan i20, yakıt verimliliğinde de oldukça başarılı. Yeni i20, kompakt B segmenti boyutlarıyla kullanıcılarına oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. Bunun yanı sıra arka koltuklar dik konumdayken 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında da bu hacim 1.165 litreye kadar çıkıyor.
Hyundai ürün yelpazesine eklenen bu yeni model, sekiz gövde rengi ve isteğe bağlı siyah tavanla sunuluyor. Mevcut renklere eklenen yeni Metalik Sarı, Gri ve Meta Mavi, makyajlı i20’nin yeni özellikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda sürücünün ve yolcuların ruh halini yeniden canlandırması için de kokpitin bazı bölümlerinde sarı renge yer verilmiş.