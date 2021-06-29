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Hyundai'nin Türkiye'de ürettiği Hyundai Bayon'un fiyatları belli oldu

Hyundai'nin ürretimi Türkiye'de yapılan giriş seviyesi B-SUV otomobil Hyundai Bayon, rekabetçi fiyat listesi ile satışta.

Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar yavaş yavaş yerini üretime ve satışa bırakmaya başladı. Otomobil firmaları da birer birer kampanyalı rakamlarını duyuruyor.

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Hareketlilik yaşanması beklenen yaz dönemi ile birlikte sıfır otomobil fiyatları ve ikinci el araç fiyatları cep yakmaya devam ediyor

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İkinci el araç fiyatları, sıfır otomobil fiyatlarıyla adeta yarışıyor. Tüketici artan fiyatlardan dertli.

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Zamlı rakamlar can sıkıyor Dev otomobil markalarının Haziran ayı fiyat listeleri uçuk zam oranlarıyla tüketicinin karşısına çıkmıştı. Bu kez yepyeni bir araçla karşınızdayız

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