İki günde 1 aylık otomobil satıldı ! Yeniden canlandı...

Haziran ayından itibaren büyük kayıplar yaşayan, eylül ve ekim aylarında ise tamamen dibe vuran otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indirimiyle birlikte yeniden canlandı. Vergi indirimlerine markaların stokları eritmek için devreye soktuğu kampanyalar da eklenince 1 Kasım’dan itibaren satışlar 3 kat arttı. Otomobil ve hafif ticari araç satışlarının eylül ayında yüzde 68, ekim ayında ise yüzde 77 daralmasıyla birlikte 1 Kasım’da devreye giren ÖTV ve KDV indirimleri hem vatandaşın hem de otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü.



