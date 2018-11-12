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  3. 12 Kasım 2018 18:51

İki günde 1 aylık otomobil satıldı ! Yeniden canlandı...

ÖTV ve KDV'de yapılan indirimler sonrası otomobil satışları 3 kat arttı.

İki günde 1 aylık otomobil satıldı ! Yeniden canlandı...

Haziran ayından itibaren büyük kayıplar yaşayan, eylül ve ekim aylarında ise tamamen dibe vuran otomotiv sektörü ÖTV ve KDV indirimiyle birlikte yeniden canlandı. Vergi indirimlerine markaların stokları eritmek için devreye soktuğu kampanyalar da eklenince 1 Kasım’dan itibaren satışlar 3 kat arttı. Otomobil ve hafif ticari araç satışlarının eylül ayında yüzde 68, ekim ayında ise yüzde 77 daralmasıyla birlikte 1 Kasım’da devreye giren ÖTV ve KDV indirimleri hem vatandaşın hem de otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü.

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İki günde 1 aylık otomobil satıldı ! Yeniden canlandı...

ÖTV 15 PUAN İNDİ

Bu modellerden matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan ÖTV oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da, yüzde 50'den yüzde 35'e düşecek.

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İki günde 1 aylık otomobil satıldı ! Yeniden canlandı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı matrah (vergisiz) fiyatı 120 bin TL’ye kadar olan 1.6 litre ve altı motora sahip otomobillerin ÖTV oranlarını 15 puan, ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den 1’e indirdi.

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İki günde 1 aylık otomobil satıldı ! Yeniden canlandı...

FİYATLAR YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Bu destek sayesinde otomobil fiyatları yaklaşık yüzde 10, ticari araç fiyatları ise yüzde 15’e yakın düştü. Markalar ellerindeki stoklara bağlı olarak hükümetin bu desteğini birbirinden cazip indirim ve faiz kampanlarıyla artırınca, hem otomobil hem de hafif ticari araç fiyatları yeniden makul seviyeye geriledi.

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