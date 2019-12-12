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  3. 12 Aralık 2019 13:15

İkinci el araba ilanlarına aman dikkat !

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle araç almak isteyenler ikinci ele yöneliyor. Ancak ikinci el otomobilde aldatmaya yönelik ilan açıklamalarına da dikkat etmek gerekiyor.

İkinci el araba ilanlarına aman dikkat !

İkinci el araba almak her geçen gün zorlaşıyor. Piyasada hasarlı araçları hasarsız diye satmaya çalışanlar, boyalı parçasını gizlemek isteyenler, motor arızasını katkılarla gizleyenler nedeniyle ikinci el piyasasında sıkıntılar yaşanıyor.

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İkinci el araba ilanlarına aman dikkat !

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, bilinçsiz oto ekspertiz firmalarının yanlış hazırladığı ekspertiz raporları da mağduriyetler yaratıyor.

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İkinci el araba ilanlarına aman dikkat !

İşte ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler:

XX Bey'e, XX Hanım'a opsiyonlanmıştır

Kesinlikle satılamayan arabalara yazılan ilan başlığıdır. Böylece ilgi çekmeye çalışırlar. Favoriye eklenip takip edildiğinde satılmadığı görülür.

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İkinci el araba ilanlarına aman dikkat !

60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı

Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.

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