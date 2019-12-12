İkinci el araba ilanlarına aman dikkat !
Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle araç almak isteyenler ikinci ele yöneliyor. Ancak ikinci el otomobilde aldatmaya yönelik ilan açıklamalarına da dikkat etmek gerekiyor.
İkinci el araba almak her geçen gün zorlaşıyor. Piyasada hasarlı araçları hasarsız diye satmaya çalışanlar, boyalı parçasını gizlemek isteyenler, motor arızasını katkılarla gizleyenler nedeniyle ikinci el piyasasında sıkıntılar yaşanıyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, bilinçsiz oto ekspertiz firmalarının yanlış hazırladığı ekspertiz raporları da mağduriyetler yaratıyor.
İşte ikinci el otomobil satışlarında kullanılan klişeler:
XX Bey'e, XX Hanım'a opsiyonlanmıştır
Kesinlikle satılamayan arabalara yazılan ilan başlığıdır. Böylece ilgi çekmeye çalışırlar. Favoriye eklenip takip edildiğinde satılmadığı görülür.