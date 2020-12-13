İkinci el otomobilde inanılmaz fırsatçılık!

HASAR GEÇMİŞLERİNE MUTLAKA BAKIN!

İkinci el araçlarda en çok hangi dolandırıcılık vakaları ile karşılaşıyorsunuz? Dolandırıcılık yerine, eksik veya hatalı bilgi verilmesi sonucunda sorun yaşayarak şubelerimize gelen araç alıcılarıyla fazlasıyla karşılaşıyoruz. Bu durum genelde araçların hasar geçmişleri ile alakalı oluyor. Örnek verecek olursak; boyasız olarak satışa sunulan bir araçta bir ya da birkaç parçada boya çıkma durumu veya satıcı tarafından boyalı olarak bildirilen parçaların değişmiş olduğunun tespit edilmesi gibi durumlarla oldukça sık karşılaşıyoruz. Özetleyecek olursak; araca talip olan kişiye araç sahibi tarafından verilen bilgilerle, bizim kontrollerimiz sırasındaki tespitlerimiz arasında büyük farklar oluşabiliyor.