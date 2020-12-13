İkinci el otomobilde inanılmaz fırsatçılık!
Pandemi döneminde araba almak isteyenler rakamlar karşısında hayal kırıklığını gizleyemiyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında fiyatların yükselmesi normal karşılanıyor. Ayrıca uzmanlar fiyatlar karşısında alıcıları hileler karşısında uyarmayı sürdürüyor.
Binlerce kişi, almak istediği aracı kontrol ettirmek için ekspertiz firmalarına başvuruyor. Alıcılar yanlış veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyorlar. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet yeterlilik belgesi olan firmalardan hizmet almaları öneriliyor. Araç Expertiz Uzmanı Ozan Ayözger satın alma süreciyle ilgili önemli konular hakkında bilgi verdi.
Ayözger, "Araç alım ve satımlarında herkes aracın mevcut durumu hakkında şeffaf bilgiye sahip olmak ister. Aracın değerinde satılması veya satın alınmasının en önemli unsuru olan bu bilgi ancak güvenilir bir ekspertiz sayesinde elde edilir. Bu sebeple son yıllarda ekspertiz konusunda uzmanlaşan bağımsız ve tarafsız oto ekspertiz şirketlerinin raporları hem alıcıların hem de satıcıların kendilerini güvence altına almalarına fayda sağlamaktadır" dedi.
HASAR GEÇMİŞLERİNE MUTLAKA BAKIN!
İkinci el araçlarda en çok hangi dolandırıcılık vakaları ile karşılaşıyorsunuz? Dolandırıcılık yerine, eksik veya hatalı bilgi verilmesi sonucunda sorun yaşayarak şubelerimize gelen araç alıcılarıyla fazlasıyla karşılaşıyoruz. Bu durum genelde araçların hasar geçmişleri ile alakalı oluyor. Örnek verecek olursak; boyasız olarak satışa sunulan bir araçta bir ya da birkaç parçada boya çıkma durumu veya satıcı tarafından boyalı olarak bildirilen parçaların değişmiş olduğunun tespit edilmesi gibi durumlarla oldukça sık karşılaşıyoruz. Özetleyecek olursak; araca talip olan kişiye araç sahibi tarafından verilen bilgilerle, bizim kontrollerimiz sırasındaki tespitlerimiz arasında büyük farklar oluşabiliyor.
EN ÖLÜMCÜL HİLE!
Araçların geçmişte airbag açtığı nasıl anlaşılabilir? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Her ekspertiz şirketi bu kontrolü gerçekleştirebiliyor mu? Araçların karıştığı ciddi kazalarda airbagler açılıp emniyet kemerleri aktif gergi moduna geçiyor. İlgili araç, yetkili bir onarım servisi tarafından orijinal yedek parçalar ile onarıldığında herhangi bir problem yaşanmıyor. Parçalar eğitimli uzmanlarca orjinalleriyle değiştirildiği için aracın servis geçmişi ve detaylı tramer dökümünü incelediğiniz takdirde burada hangi parçaların değiştiği görülebiliyor.