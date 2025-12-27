  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. İkinci el araç alıp satacaklar dikkat! Süre uzatıldı

İkinci el araç alıp satacaklar dikkat! Süre uzatıldı

İkinci el araç ticaretine yönelik uygulanan "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
İkinci el araç alıp satacaklar dikkat! Süre uzatıldı - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ''Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlandı. 

1 / 4
İkinci el araç alıp satacaklar dikkat! Süre uzatıldı - Resim: 2

Buna göre, otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla hayata geçirilen "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması, 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı. 

2 / 4
İkinci el araç alıp satacaklar dikkat! Süre uzatıldı - Resim: 3

Motosiklet, otomobil ve arazi taşıtları, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026 tarihinden önce satılamayacak.

3 / 4
İkinci el araç alıp satacaklar dikkat! Süre uzatıldı - Resim: 4

Ayrıca, ikinci el araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

4 / 4