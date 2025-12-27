İkinci el araç alıp satacaklar dikkat! Süre uzatıldı
İkinci el araç ticaretine yönelik uygulanan "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ''Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 / 4
Buna göre, otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla hayata geçirilen "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması, 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.
2 / 4
Motosiklet, otomobil ve arazi taşıtları, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026 tarihinden önce satılamayacak.
3 / 4
Ayrıca, ikinci el araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.
4 / 4