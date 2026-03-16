İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik beklenirken, altın fiyatlarındaki dalgalanma planları altüst etti. Bursa başta olmak üzere oto pazarlarında "altın yükselmeden satmam" dönemi başladı. Hem satıcı dertli hem alıcı...
Türkiye genelinde bayram ve yaz tatili öncesi ikinci el otomobil piyasasında beklenen o büyük hareketlilik, bu yıl yerini sessizliğe bıraktı.
Özellikle Bursa gibi otomotivin kalbinin attığı merkezlerde, oto pazarlarını dolduran vatandaşlar fiyatlar ve yatırım araçlarındaki değişimler nedeniyle "bakıcı" olmaktan öteye geçemiyor.
Piyasadaki durgunluğun en büyük sebebi ise beklenmedik bir şekilde kuyumcu vitrinlerinden geldi.
Altın fiyatlarında yaşanan son gerileme, elindeki birikimi bozdurup araç almayı planlayan vatandaşı bekleme moduna soktu. Sektör temsilcileri durumu şöyle özetliyor:
"Vatandaş zarar etmek istemiyor. Altının tekrar yükselmesini beklediği için alım kararını erteliyor. Bu da pazarın en hareketli olması gereken dönemde satışların bıçak gibi kesilmesine neden oldu."