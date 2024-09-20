İkinci el araç alırken bu hatayı sakın yapmayın
İkinci el araç satışında dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla uygulanan ''güvenli ödeme sitemi'' 27 Eylül itibariyle zorunlu hale geliyor. Avukat İbrahim Güllü, satış bedelinin düşük gösterilmemesi konusunda tüketicilere uyarıda bulundu.
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından ikinci el araç alım-satımda dolandırıcılığı önlemek için geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel "Bildiğiniz gibi, son yayınlanan motorlu kara taşıtları yönetmeliği ile birlikte Güvenli Ödeme Sistemi hayatımıza geçti. Bu sistemle yetki belgesiyle satış yapan bizler gibi otomobilcilere uygulanırken ay sonunda itibaren herkese uygulanacak artık. Buradaki amaç otomotiv alışverişlerinde çok ciddi para alışverişi olduğu zaman suiistimaller meydana gelmekteydi. Alım-satım yapan kişiler bu anlamda birbirlerini çeşitli şekilde dolandırmaktaydı diyebiliriz. Bunun önüne geçmek için hem biz sektör temsilcileri hem bakanlığımız böyle bir uygulamaya geçilmesini istedi" diye konuştu.
'DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNİ SONA ERDİRECEK'
Ertemel, "Bu son tüketici açısından ve biz otomotivciler açısından gayet olumlu bir gelişme. Fakat şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Tam sistem daha oturmadan hayata geçirildiği için sistemin aksaklıklarından dolayı sıkıntı yaşanmakta. İleri ki süreçlerde geçiştirileceği gözüküyor. Güvenli Ödeme Sistemi dolandırıcılık yöntemi açısından artık sona erdirecek durum diye söyleyebiliriz. Kesinlikle doğru kullanan son tüketiciler alışverişlerinde dolandırılma riskini ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.
'SİSTEMİ NOTERLİK YÖNETİYOR'
Güvenli Ödeme Sistemi hakkında konuşan Ertemel, "Alıcı ve satıcı notere gittiği zaman alıcı kişi parayı ilk önce notere gönderiyor. Araç satışını gerçekleştirdikten sonra satıcının hesabına parayı noter gönderiyor. Alış-veriş gerçekleştikten sonra alıcı ile satıcı arasında para trafiğinin noter yönetmiş oluyor" dedi.