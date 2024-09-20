İkinci el araç alırken bu hatayı sakın yapmayın

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel "Bildiğiniz gibi, son yayınlanan motorlu kara taşıtları yönetmeliği ile birlikte Güvenli Ödeme Sistemi hayatımıza geçti. Bu sistemle yetki belgesiyle satış yapan bizler gibi otomobilcilere uygulanırken ay sonunda itibaren herkese uygulanacak artık. Buradaki amaç otomotiv alışverişlerinde çok ciddi para alışverişi olduğu zaman suiistimaller meydana gelmekteydi. Alım-satım yapan kişiler bu anlamda birbirlerini çeşitli şekilde dolandırmaktaydı diyebiliriz. Bunun önüne geçmek için hem biz sektör temsilcileri hem bakanlığımız böyle bir uygulamaya geçilmesini istedi" diye konuştu.