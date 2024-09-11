İkinci el araç fiyatları için tahminler belli oldu
Geride bıraktığımız Ağustos ayında yılın en düşük seviyesine kadar gerileyen ikinci el araç piyasası için uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.
arabam.com, ağustos ayının ikinci el araç ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada yer alan analize göre, ikinci el araçların reel fiyatları yılın en düşük seviyesinde.
İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksine göre, cari fiyatlar yataya yakın çok hafif artış gösterirken enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda geçen ayda temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalma gözlemlendi. Bu durum, geçen ayı reel fiyatlar açısından yılın en düşük dönemi olarak konumlandırıyor.
İlan verilerine bakıldığında ortalama ilan fiyatları, geçen ay 680 bin 584 lira olarak belirlendi. Ayrıca, geçen ayda 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısında yüzde 2,4'lük artış yaşanırken, otomatik vitesli araçların ilanları da yüzde 6 artış gösterdi.
Geçen ay şirketin ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.