İkinci el araç fiyatlarında görülmemiş artış

Online sitelerde satılan araçlar geçen sene 700 binlerdeyken, şu anda 250 binlere düşmüş durumdadır. Bu ciddi sıkıntı teşkil ediyor ve fiyatlara da baskı yapıyor. Vatandaşlar 3 ay önce 200 bin TL’ye aldığı aracı 280 bin TL’lerde görünce şaşırıyor. Aracını satmak istemeyen vatandaş bile 280 bin TL’lik aracını ilana giriyor. Aracını sattıktan sonra ciddi bir kar ettiğini sanıyor ama 1 hafta sonra aynı arabayı 300 bin TL’ye bulamıyor. Şu anda onu yaşıyoruz.”