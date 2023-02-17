İkinci el araç ilanlarında dikkat çeken ''Yeni Çamoluk Otomotiv'' ayrıntısı
“Türkiye Tek Yürek” programında yaptığı bağış ile gündem olan Yeni Çamoluk Otomotiv, internetteki ikinci el araç ilanlarına da damgasını vurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için televizyon kanallarında yapılan Türkiye Tek Yürek adlı ortak yardım kampanyasında yaptığı 50 bin TL'lik yardım 50 milyar olarak açıklanıp Türkiye gündemine bomba gibi düşen Yeni Çamoluk Otomotiv'in adı şimdi de internetteki ikinci el araç ilanlarında ortaya çıktı.
Yayında bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Mustafa Karataş, komşusu Hamit Duras'ın Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar TL bağış yaptığını söyledi. Programda Duras'ın bağışladığı açıklanan "50 milyar TL" bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Ancak daha sonra aileden yapılan açıklamayla bağış miktarının 50 bin TL olduğu anlaşıldı. Duras yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı. Duras, sıfırlar atılmadan önceki haliyle bağış yaptığı miktarı açıkladığını, aslında 50 milyar lirayı 50 bin TL olarak söylemek istediğini belirtti. Duras, ayrıca dünkü yayında bağış yaptığı 50 bin TL'yi 100 bin liraya çıkardığını duyurdu.
“Türkiye Tek Yürek” programında yaptığı bağış ile gündem olan Yeni Çamoluk Otomotiv, Sahibinden.com’daki ilanlara da damgasını vurdu. İşte o ilanlardan bazıları...