İkinci el araç ilanlarında dikkat çeken ''Yeni Çamoluk Otomotiv'' ayrıntısı

Yayında bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Mustafa Karataş, komşusu Hamit Duras'ın Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar TL bağış yaptığını söyledi. Programda Duras'ın bağışladığı açıklanan "50 milyar TL" bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Ancak daha sonra aileden yapılan açıklamayla bağış miktarının 50 bin TL olduğu anlaşıldı. Duras yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı. Duras, sıfırlar atılmadan önceki haliyle bağış yaptığı miktarı açıkladığını, aslında 50 milyar lirayı 50 bin TL olarak söylemek istediğini belirtti. Duras, ayrıca dünkü yayında bağış yaptığı 50 bin TL'yi 100 bin liraya çıkardığını duyurdu.