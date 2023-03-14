İkinci el araç piyasasında dikkat çeken hareketlilik

İkinci el otomobil piyasasında artışın devam ettiğini belirten galerici Ardeşen, “Bununla beraber satışlarda devam ediyor. Son 15 gün içerisinde ekstra bir hareketlilik başladı yüzde 5 civarında artış oldu. Aracı sattığımız fakat aynı fiyata alamadığımız dönemlere tekrar giriyoruz. Fiyat olarak en çok 350 bin ile 500 bin TL arasında araçlara daha çok talep var. Şu anda ticari araçlar yerine binek araçlara daha çok alınıyor. Seçimden sonra piyasanın yükseleceğini düşünüyorum. Şu an aslında bayram ve seçimden önce araç almanın tam zamanı diyebiliriz. İkinci el piyasasının yüzde 50’si yatırıma döndü. Diğer yüzde 50’si ise kullanmak için alıyor. Bu dönemde biraz sakin kalmamız gerekiyor. Çünkü fiyatlarda etkili oluyor bu durum. Bir iki seneye kadar sıfır araçların piyasaya girmesi ile fiyatların gerileyeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.