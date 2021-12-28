İkinci el araç piyasasında rüzgar tersine döndü

“Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ederim”

Ordu’da galerici esnafı olan Bekir Ergen, ikinci el araç piyasasında fiyatlar gerileme olduğunu ve bu düşüşün her geçen gün devam ettiğini söyledi. Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ettiklerini belirten Ergen, “Doların suni yükselişinden sonra her üründe olduğu gibi araç fiyatlarında da fiyatlar çok ama çok artmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dolara müdahalesinden sonra tüm ürünlerde olduğu gibi araç fiyatlarında da bir inme var ve devam ediyor. Şuanda yüksek fiyatlı araçlarda yaklaşık 30 bin liralık bir düşüş var, bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yaklaşık bir ay içerisinde de almak isteyenlere araba almalarını tavsiye ederim. Şuanda piyasa epey düştü ancak insanlar biraz daha düşmesi konusunda beklenti içerisindeler, bence de biraz daha beklemelerini tavsiye ederim” dedi.