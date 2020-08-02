İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek?
Son dönemde ikinci el piyasasındaki araçların fiyatları oldukça yükseldi. Piyasada bulunan fırsatçılan nedeniyle fiyatların çok yükseldiğini ifade eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, iki üç yıllık araç talebine bir de corona etkisi eklenince talebin patladığını söyledi.
Son dönemde ikinci el piyasasındaki araçların fiyatları oldukça yükseldi. Piyasada bulunan fırsatçılan nedeniyle fiyatların çok yükseldiğini ifade eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, iki üç yıllık araç talebine bir de corona etkisi eklenince talebin patladığını söyledi. Corona nedeniyle araç üretiminin tam zamanlı olmaması piyasada ikinci el araçlarının fiyatının artmasına neden oldu. EYLÜL EKİM GİBİ TAM KAPASİTEYE GEÇİLİRSE... Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, birikmiş birkaç senelik talebin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını belirterek, "Bu durum çok uzun sürmez gibi hissediyorum. Eylül-ekimden sonra korkulduğu gibi ikinci dalga olmazsa, fabrikalar üretimi durdurmazsa, eylül-ekimden sonra tam kapasiteye geçilirse, ekim-kasım gibi talebe yetişmeye başlarlar. Şu anki fotoğraf onu gösteriyor." dedi.
Bozkurt, AA muhabirine yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ilk dönemlerinde çok ağır şartlar olduğunu, o dönemde bayilerin tamamen kapanmadığını ve böyle bir süreci hem çalışanların hem müşterilerin güvenliği açısından en üst düzey önlemlerle geçirdiklerini söyledi. Bozkurt, özellikle son aylarda görülen yoğun araç talebine de değindi. Hazirandan itibaren yoğun bir araç talebi olduğunu dile getiren Bozkurt, "2018'den itibaren ertelenen bir talep vardı. Hem filo hem perakende pazarı çok düşmüştü. Araçlar belli bir yaşa geldi. Değişim zamanı geldi. Özellikle bireysel müşteriler toplu taşımadan ziyade bireysel araçlarını kullanmayı güvenli bulduğu için alım başladı." dedi.
"PANDEMİ SÜRECİNİ TÜRKİYE'DE DAHA DİKKATLİ YÖNETTİK" Pandemi nedeniyle dünyada üretimin bir süre durduğunu ancak talebin devam ettiğini aktaran Bozkurt, "Bence pandemi sürecini Türkiye'de daha dikkatli yönettik. Bizde alınan önlemlerin bir çoğunu bizden çok sonra almış diğer ülkeler. Dolayısıyla Avrupa'da vakalar hızla büyüdü. Böyle olunca Avrupa, hastalıkla daha fazla boğuşurken, araç alımı gibi bir eğilim yokken Türkiye'de talep başladı. Elde olanlar satıldı. Üretim yavaş yavaş başladı. Tam kapasite çalışamıyorlar. Vardiyalı çalışıyorlar. Sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyorlar. Bu nedenle de tam kapasiteli üretim yok. Yarım kapasite gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu talep karşılanamıyor." diye konuştu.
Birikmiş birkaç senenin talebinin yanı sıra bu senenin talebi de eklenince müşterilerin 2-3 ay araç beklemek zorunda kaldığını belirten Bozkurt, "Bu durum çok uzun sürmez gibi hissediyorum. Eylül-ekimden sonra korkulduğu gibi ikinci dalga olmazsa, fabrikalar üretimi durdurmazsa, eylül-ekimden sonra tam kapasiteye geçilirse, ekim-kasım gibi talebe yetişmeye başlarlar. Şu anki fotoğraf onu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. "TOYOTA "Toyota'da bir an önce tam kapasiteye geçmek isteniyor. Ancak hastalık bitti diye bir durum yok. Hastalık bitmedi. Önlemleri gevşetmemek lazım. Bizde azalmış olabilir ancak dünyada devam ediyor. Dünyada seyahat trafiği olduğu sürece bu hastalık riski hep var. Azami dikkat ederek günlük hayatı devam ettireceğiz. Her şeyi durdurma şansımız yok. Hiçbir sistem bunu aylarca kaldıramıyor. Toyota'nın da normal sürece geçme isteği var. 'Şu tarihten sonra tam kapasiteye geçeriz' diyemeyiz, net bir tarih yok. Güven ortamı ne zaman oluşursa tam kapasiteye geçerler." "İKİNCİ EL PİYASASINDAKİ GELİŞMENİN MUHATABI DİSTRİBÜTÖRLER DEĞİL" Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt, sıfır araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntının ikinci el de dahil olmak üzere fiyatları etkilemesine ilişkin soruları da yanıtladı. DA BİR AN ÖNCE TAM KAPASİTEYE GEÇMEK İSTENİYOR" Ali Haydar Bozkurt, Toyota özelinde tam kapasiteye geçişle ilgili sürece değinirken, şunları kaydetti: