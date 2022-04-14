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  4. İkinci el araçlarda KDV zammı fiyatları uçurdu: Daha kötüsü yolda!

İkinci el araçlarda KDV zammı fiyatları uçurdu: Daha kötüsü yolda!

Otomotiv sektöründe çip krizi, araç alımlarındaki KDV'nin yükseltilmesi derken otomobil fiyatları uçtu. İşte ikinci el otomobilde son durum...

İkinci el araçlarda KDV zammı fiyatları uçurdu: Daha kötüsü yolda! - Resim: 1

Otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV'nin nisan ayı itibarıyla yüzde 1'den 18'e çıkarılması, ikinci el araç fiyatlarında beklenenin de üzerinde zamlara yol açtı.

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İkinci el araçlarda KDV zammı fiyatları uçurdu: Daha kötüsü yolda! - Resim: 2

Nisan ayı itibarıyla otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranının yüzde 1’den yüzde 18’e çıkarılması, ikinci el fiyatlarında yeni zamlara yol açtı.

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İkinci el araçlarda KDV zammı fiyatları uçurdu: Daha kötüsü yolda! - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni düzenlemenin kurumsal ikinci el işi yapan firmaların maliyetlerini artıracağı, bunun da fiyatlara yüzde 2 civarında yansıyacağına yönelik beklentiler oluşmuştu. Yapılan zamlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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İkinci el araçlarda KDV zammı fiyatları uçurdu: Daha kötüsü yolda! - Resim: 4

Satışlar düştü: Zaten en durgun günlerini yaşadığı belirtilen pazarda, fiyatların geldiği seviyeden dolayı satışların da düşmeye devam ettiği belirtildi.

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