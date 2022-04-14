İkinci el araçlarda KDV zammı fiyatları uçurdu: Daha kötüsü yolda!
Otomotiv sektöründe çip krizi, araç alımlarındaki KDV'nin yükseltilmesi derken otomobil fiyatları uçtu. İşte ikinci el otomobilde son durum...
Otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV'nin nisan ayı itibarıyla yüzde 1'den 18'e çıkarılması, ikinci el araç fiyatlarında beklenenin de üzerinde zamlara yol açtı.
Nisan ayı itibarıyla otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranının yüzde 1’den yüzde 18’e çıkarılması, ikinci el fiyatlarında yeni zamlara yol açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni düzenlemenin kurumsal ikinci el işi yapan firmaların maliyetlerini artıracağı, bunun da fiyatlara yüzde 2 civarında yansıyacağına yönelik beklentiler oluşmuştu. Yapılan zamlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Satışlar düştü: Zaten en durgun günlerini yaşadığı belirtilen pazarda, fiyatların geldiği seviyeden dolayı satışların da düşmeye devam ettiği belirtildi.