''İkinci el araç''ta beklenen bayram başka bahara kaldı!

Posta Gazetesi’nde yer alan haberde, yaza yaklaştığımız bahar aylarında normalde satışların çok yükseldiğini anlatan Hüsamettin Yalçın, “Ancak şu an pazar çok zor ilerliyor. Bunu en iyi online ilan sitelerinden görebilirsiniz. Üç ay önce 400 binlerde olan vasıta ilan sayısı, şu an 700 binlere ulaşmış durumda. Herkes ikinci el aracını satmaya çalışıyor ama fazla bir satış alanı olmuyor. Tercih edilen araçların ortalama fiyatı 265 bin TL. Yüzde 56’lık oranla da yine en çok dizel araç talep görüyor” diye konuştu.