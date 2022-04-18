''İkinci el araç''ta beklenen bayram başka bahara kaldı!
Sıfır kilometre otomobil fiyatları uçunca ikinci ele yönelen tüketici, ikinci el araç piyasasından da eli boş dönüyor. Bahar aylarıyla birlikte ikinci el araç piyasasında beklenen hareketlilik zamların gölgesinde kaldı. Ramazan bayramı öncesi bile ikinci el araba piyasasında yaprak kıpırdamıyor.
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 satış gerçekleşti. Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 29 artış olurken, geçen yılın mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi.
Ancak ikinci el otomobil satışları Ramazan Bayramı’nın ve yaz tatili döneminin yaklaşmasına rağmen yerinde sayıyor.
İkinci el oto veri analiz ve fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu üç ayda gelen yüzde 10’luk zammın üzerine bir yüzde 10’luk artışın da nisan, mayıs ve haziran dönemini kapsayan süreçte olacağını düşünüyoruz. Arz var ama alım gücü düştüğü için satış alanı oluşmuyor” dedi.
Posta Gazetesi’nde yer alan haberde, yaza yaklaştığımız bahar aylarında normalde satışların çok yükseldiğini anlatan Hüsamettin Yalçın, “Ancak şu an pazar çok zor ilerliyor. Bunu en iyi online ilan sitelerinden görebilirsiniz. Üç ay önce 400 binlerde olan vasıta ilan sayısı, şu an 700 binlere ulaşmış durumda. Herkes ikinci el aracını satmaya çalışıyor ama fazla bir satış alanı olmuyor. Tercih edilen araçların ortalama fiyatı 265 bin TL. Yüzde 56’lık oranla da yine en çok dizel araç talep görüyor” diye konuştu.