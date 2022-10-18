İkinci el araçta yeni adres! 100 bin liranın altında bile var: Gümrükten nasıl araba alınır?

‘GÜMRÜKTEN ARAÇ’ ALTERNATİF OLDU

Artan fiyatlar karşısında vatandaşlar gümrükten araba almak gibi çeşitli alternatif arayışlarına yöneldi. Uygun fiyatlı araba sahibi olmak isteyen kullanıcılar resmi ve özel kurumlar tarafından gerçekleştirilen ihale sistemlerine ilgi göstermeye se başladı. Bu kurumların en başında Ticaret Bakanlığı’nın E-İhale sistemi geliyor. Sıfır otomobilde 400 bin liranın altında neredeyse hiç araba kalmazken, ikinci ellerde de durum farklı değil. Ancak gümrükte 100 bin liranın altında bile araba bulmak mümkün.