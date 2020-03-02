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  3. 02 Mart 2020 15:09

İkinci el fiyatları sıfır otomobilleri solladı

Otomotiv markaları 2020 yılına hazırlıksız yakalandı. Markaların stokları tükenince ikinci el araç fiyatları sıfırı otomobillerden yüksek fiyatlara satılmaya başlandı.

İkinci el fiyatları sıfır otomobilleri solladı

Otomotiv markaları 2020 yılına hazırlıksız yakalanınca ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçti. Geçtiğimiz yıl 480 bin civarında satış gerçekleştiren ve bu satışın büyük çoğunluğunu yıl sonunda yapan otomotiv firmaları 2020 yılı için stoksuz kaldı.

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İkinci el fiyatları sıfır otomobilleri solladı

2020 yılının kötü geçeceğini öngören distribütörler fabrikalardan az sayıda araç talep etti. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyalarının çok uygun faizlere gerilemesiyle birlikte otomobile olan talep artmaya başladı.

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İkinci el fiyatları sıfır otomobilleri solladı

Hazırlıksız yakalanan firmalar nedeniyle piyasada sıfır araç kalmayınca düşük kilometrede 2018 ve 2019 model ikinci el araçlar ilgi görmeye başladı. Bu durumu fırsat bilen kişi ya da kurumlar da yüksek fiyattan araçları satışa koydu.

İşte ikinci elleri sıfırından pahalı araçlar

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İkinci el fiyatları sıfır otomobilleri solladı

Volkswagen Caddy 2.0 dizel

Sıfır fiyatı: 164 bin 500 lira

İkinci el fiyatı: 170 bin 600 lira

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