İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne zaman düşecek? Son bir ay içerisinde yüzde 15...

“İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI DURGUN FAKAT SON BİR AY İÇERİSİNDE YÜZDE 15 ARTIŞ VAR”

İkinci el araç piyasasının durgun olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, “Piyasanın durgun olmasına rağmen araç fiyatlarında son bir ayda yüzde 10-15 arasında artış sağlandı.