İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne zaman düşecek? Son bir ay içerisinde yüzde 15...
İkinci el araç piyasasında fiyat artışı ve durgunluk devam ederken galericiler durumun ne zaman düzeleceği hakkında bilgiler verdi.
İkinci el araç piyasası durgun olsa da fiyatlardaki artış devam ediyor. Hareketlilik bekleyen oto galericiler, bayram öncesi araç stoklarını doldurup müşteri beklemeye başladı.
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Fiyat artışlarında ihale usulüyle satılan araçlarda yapılan fiyatlamaların etkili olduğunu belirtildi.
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Genel olarak araç fiyatlarında suni bir artış yaşandığını belirten galericiler, bu soruna denetleme yoluyla el atmasını istedi.
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“İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI DURGUN FAKAT SON BİR AY İÇERİSİNDE YÜZDE 15 ARTIŞ VAR”
İkinci el araç piyasasının durgun olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, “Piyasanın durgun olmasına rağmen araç fiyatlarında son bir ayda yüzde 10-15 arasında artış sağlandı.
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