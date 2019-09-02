İkinci el otomobil almanın püf noktaları
Sıfır km otomobillerin satışlarının dip yaptığı günlerde, ikinci el pazarı altın dönemini yaşıyor. Düşük modelli ikinci el fırsatların hızlıca yeni fiyatlara adapte olması sonrasında artık 8 yaşına gelmiş ikinci el otomobiller de pazarda büyük ilgi görmeye başladı.
İkinci el otomobil pazarında işlem hacmi son yılların en yüksek seviyesinde devam ediyor. Sıfır fiyatlarının dolar kuruyla birlikte zirve yapması birinci yılını aşmışken, talep artık 8 yaşına gelmiş ikinci el otomobillere kadar ilerledi. Geçtiğimiz yıllarda düşük kilometreli ve hatasız fırsatlara odaklanan ikinci el otomobil pazarında artık model yaşı 8 ve küçük kusurlu fırsatlar büyük ilgi görüyor. İşte bu otomobillerde fırsat yakalamanın püf noktaları…
İkinci el piyasasının 8 yaşına yöneldiği günlerde bu otomobillerden para kazanabilmenin ilk püf noktası, otomobilin markasıdır. Kalitesiyle ün yapmış markalar yaşlı da olsalar, küçük kusurları da olsa size paranızın korunması konusunda önemli fırsatlar sunar. İkinci el pazarının yükseldiği dönemde ise paranızı koruyacağınız gibi dayanıklılığı ile ün yapmış bir markanın temiz bir ikinci el modeli 8 yaşından büyük olsa da size para kazandırabilir.
Her markanın ikinci elde öne çıkan, sürekli tercih gören bir model ismi vardır. Yaş olarak yüksek bir otomobil alırken model ismi, satışınızı kolaylaştıracak önemli bir unsurdur. Burada işin püf noktası, modelin tutulan yıllarından otomobil seçmektir.
Model isimleri aynı kalsa da otomobil yüzleri yıldan yıla makyaj görür. Bu makyaj gören yüzlerden bazıları ikinci elde her zaman tercih sebebi olmuştur. Bu yüzden iyi bir fırsat için model yüzü tutulan bir tercihe yönelmek doğru olacaktır.
İkinci el otomobil alırken en önemli hususlardan biri de referanslı tercihlerdir. Bir otomobili kullanan kişinin temiz kullanma alışkanlığı, mesleki olarak kullanma düzeni ve otomobil kullanımına şahit olmanız önemli bir karar noktasıdır.
Özellikle 8 yaşını aşmış bir otomobilde püf nokta, satın alan kişinin kullanım amacını iyice teyit etmektir. Kullanım amacı konusunda araştırma yaparken çok dikkatli olmakta ayrıca fayda vardır.
Kötü niyetli satışların çoğu, burada yalan yanlış bilgi vererek alıcıyı dolandırmaya çalışır. Doğru şekilde alınmış bilgiyle satın alınacak 8 yaşındaki bir otomobil de dolandırıcılara maruz kalmadığınız zaman size sorunsuz bir kullanım sağlayabilir. Satma pozisyonuna geldiğinizde de referanslı alım sizin için önemli bir avantaj olacaktır.