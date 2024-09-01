İkinci el otomobil piyasası kan ağlıyor: Fiyatlarda düşüş sürecek mi?
İkinci el araç piyasasındaki durgunluk sürerken pandemi süresince artan otomobil fiyatlarında düşüş yaşanıyor.
Otomotiv sektörü pandemi döneminde yaşanan üretim, çip krizi ve hammadde sorunuyla sekteye uğradı.
Bu süreçte araç fiyatları artarken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galerici esnafı, döviz kurunun yükselmesinin araç fiyatlarının yükselmesine kapı aralayacağına dikkat çekiyor.
Pandemi sürecinin ardından fiyatların sabit tutulması için hazırlanan projelerin devam ettiğini anlatan Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Bir pandemi süreci yaşadık ve günlük araç fiyatlarının yükseldiği, değiştiği, aracın şu değeri diyebileceğimiz hiçbir zaman görmedik.
Çünkü sürekli yukarıya doğru seyreden bir piyasa vardı. Tabii hükümetimiz, Ticaret Bakanlığı'mız aldığı tedbirler çerçevesinde özellikle sıfır araçlardaki kontrolsüz artışlar noktasında adımlar atıldı 6 ay, 6 bin kilometre gibi ve hazırlanan bu proje şu anda da 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.