İkinci el otomobil piyasası kan ağlıyor: Fiyatlarda düşüş sürecek mi?

Çünkü sürekli yukarıya doğru seyreden bir piyasa vardı. Tabii hükümetimiz, Ticaret Bakanlığı'mız aldığı tedbirler çerçevesinde özellikle sıfır araçlardaki kontrolsüz artışlar noktasında adımlar atıldı 6 ay, 6 bin kilometre gibi ve hazırlanan bu proje şu anda da 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.