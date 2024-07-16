İkinci el otomobil piyasasında en çok aratılan modeller belli oldu

Haziran’da ilanlarda 600 bin TL’ye kadar olan araçların oranı yüzde 58,1 oldu. 600.001 TL – 1.000.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 28,5 olurken, 1 milyon TL’nin üzerindeki araçların ilan oranı ise %13,3 oldu. Haziran ayında arabam. com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.