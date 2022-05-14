İkinci el otomobil piyasasında son durum: Mart ayına kıyasla yüzde 29...
Türkiye'de ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Satışlar mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 arttı.
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar da ortalamada yüzde 4 arttı.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 191 bin 401 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.
Satışlarda mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 artış kaydedildi.
Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.
İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi nisanda 325 bin 312 ile mart ayına göre yüzde 3 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 59'u satıldı.