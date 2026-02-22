İkinci el otomobil satışları durdu: Satıcı çok, alıcı yok: Piyasa ne zaman canlanacak ?
Otomobil piyasasının kalbinin attığı 2. el araç pazarlarında bu hafta sonu "bakan çok, alan yok" manzarası hakimdi. Satıcıların araçlarını sergilemek için yer bulmakta zorlandığı pazarda, alıcıların kararsızlığı ve paranın altına kayması satışları durma noktasına getirdi.
Kaynak: İHA
Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’nde bu hafta satıcı yoğunluğu yaşanırken, beklenen satışlar bir türlü gerçekleşmedi.
Vatandaşlar ellerindeki nakdi altına yönlendirince otomobil piyasası sessizliğe gömüldü. "İnsanlar sadece bakıp gidiyor" diyen galericiler ve araç sahipleri, piyasanın açılacağı tarihi bekliyor.
Samsun’da her hafta cumartesi günü kurulan ikinci el otomobil pazarında bu hafta tezat bir görüntü oluştu.
Pazar alanı, araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ve galerici esnafıyla dolup taşarken, alıcı tarafındaki sessizlik satış rakamlarına yansıdı.
