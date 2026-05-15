İkinci el otomobilde Nisan ayında en çok ilan verilen 10 model belli oldu
İkinci el araç piyasasının Nisan 2026 karnesi belli oldu. İlan fiyatlarının ortalama 912 bin 45 liraya ulaştığı piyasada, reel fiyatlarda ise düşüş gözlemlendi. Renault Clio'nun zirvedeki yerini koruduğu listede, en çok tercih edilen 10 model sıralanırken; dizel araçlar ilanlardaki hakimiyetini sürdürdü. Sıfır araç satışlarındaki yavaşlama ve ikinci ele yönelimin detayları haberimizde.
İkinci el araç piyasasında Nisan ayı verileri, sektördeki hareketliliği ve değişen fiyat dengelerini ortaya koydu. Arabam.com tarafından paylaşılan Aylık Fiyat Endeksi'ne göre, ortalama ilan fiyatları yükselirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda gerileme yaşandı.
Nisan ayı verilerine göre, ikinci el piyasasında en çok ilan verilen otomobil markaları sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen ve Ford oldu. Model bazında bakıldığında ise listenin ilk sırasını yine Renault Clio aldı. Clio’yu sırasıyla Megane, Egea, Corolla, Astra ve Focus takip etti.
Mart ayında 901 bin 156 lira olan ortalama ilan fiyatı, Nisan ayında 912 bin 45 liraya yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar incelendiğinde, bir önceki aya göre yüzde 2,85’lik bir düşüş tespit edildi.
İlanlardaki araçların fiyat dağılımında ise 600 bin liraya kadar olan araçlar yüzde 31 ile en büyük payı alırken, 1 milyon lira üzerindeki araçların oranı toplamda yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.