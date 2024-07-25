İkinci el otomobilde rüzgar terse döndü

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el piyasasında yaşanan durgunluğun birçok sebebi olduğunu belirterek, "Banka kredi faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının ise düşük olması, ayrıca vatandaşın krediye erişiminin kısıtlı olması araç piyasasının durgun seyretmesine sebep olmuştu. Tüm bunlar sürerken bayiler tarafından yapılan sıfır araçta kampanyalar ve bayilerin finansmana erişimde sunduğu çözümler ikinci el piyasasını durma noktasına getirdi. Ayrıca yüksek getirisi sebebiyle vatandaşların toplu parasını mevduat faizinde değerlendirmek istemesi, bu sebeple ihtiyaçlarını ötelemesi de piyasanın önünde büyük bir engel oluşturuyor" diye konuştu.