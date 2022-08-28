İkinci el satışlarında yeni dönem: 6 ay ve 6 bin kilometre şartı o sektörü vurdu
İkinci el araç satışlarında getirilen '6 ay ve 6 bin kilometre' şartının bazı sektörlerde problemler ortaya çıktı.
İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için, galerici gibi ikinci el ticaretiyle uğraşanlara yönelik '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirilmişti. Buna göre 16 Ağustos'tan önce trafiğe tescili yapılan otomobil arazi taşıtlarının satışı 15 Eylül'den sonra 1 Temmuz 2023'e kadar yapılamayacak.
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15 Eylül'den sonraysa denetimler artacak ve Ticaret Bakanlığı, aykırı işlemlere ceza uygulayacak.
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Bu yaptırım araç alıp satan ticari kesimi kapsarken, vatandaşlar yaptırım dışında kalacak.
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SIFIR ALIP YAPIYORLAR
Vatandaşın menfaatine olan ve ikinci el piyasasında fiyatların bir miktar gerilemesini sağlayan uygulamanın bazı sektörlerde problem yaratacağıyla ilgili kaygılar da artmış durumda.
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