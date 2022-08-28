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  4. İkinci el satışlarında yeni dönem: 6 ay ve 6 bin kilometre şartı o sektörü vurdu

İkinci el satışlarında yeni dönem: 6 ay ve 6 bin kilometre şartı o sektörü vurdu

İkinci el araç satışlarında getirilen '6 ay ve 6 bin kilometre' şartının bazı sektörlerde problemler ortaya çıktı.

İkinci el satışlarında yeni dönem: 6 ay ve 6 bin kilometre şartı o sektörü vurdu - Resim: 1

İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için, galerici gibi ikinci el ticaretiyle uğraşanlara yönelik '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirilmişti. Buna göre 16 Ağustos'tan önce trafiğe tescili yapılan otomobil arazi taşıtlarının satışı 15 Eylül'den sonra 1 Temmuz 2023'e kadar yapılamayacak.

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İkinci el satışlarında yeni dönem: 6 ay ve 6 bin kilometre şartı o sektörü vurdu - Resim: 2

15 Eylül'den sonraysa denetimler artacak ve Ticaret Bakanlığı, aykırı işlemlere ceza uygulayacak.

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İkinci el satışlarında yeni dönem: 6 ay ve 6 bin kilometre şartı o sektörü vurdu - Resim: 3

Bu yaptırım araç alıp satan ticari kesimi kapsarken, vatandaşlar yaptırım dışında kalacak.

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İkinci el satışlarında yeni dönem: 6 ay ve 6 bin kilometre şartı o sektörü vurdu - Resim: 4

SIFIR ALIP YAPIYORLAR
Vatandaşın menfaatine olan ve ikinci el piyasasında fiyatların bir miktar gerilemesini sağlayan uygulamanın bazı sektörlerde problem yaratacağıyla ilgili kaygılar da artmış durumda.

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