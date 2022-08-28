İkinci el satışlarında yeni dönem: 6 ay ve 6 bin kilometre şartı o sektörü vurdu

İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için, galerici gibi ikinci el ticaretiyle uğraşanlara yönelik '6 ay ve 6 bin kilometre' şartı getirilmişti. Buna göre 16 Ağustos'tan önce trafiğe tescili yapılan otomobil arazi taşıtlarının satışı 15 Eylül'den sonra 1 Temmuz 2023'e kadar yapılamayacak.