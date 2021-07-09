İkinci el ve sıfır km otomobil fiyatları için bir kötü haber daha
Sıfır araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında ikinci el araçlara ilgi artıyor. Sıfır araçlarda yüzde 4, ikinci el otomobilde ise yüzde 8 fiyat artışı bekleniyor.
İkinci el araç sektöründe Temmuz ayında hareketlenme bekleniyor. Koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla özellikle ikinci el otomobil sektöründe hareketlenme beklediklerini söyleyen uzmanlar, turizm sezonunun açılması, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla temmuzu otomobil satışlarında kırılma ayı olarak görüyor. Talebin de yükselmesiyle sıfırda yüzde 4 oranında 2. el otomobilde ise yüzde 8'lere varan oranda fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.
Temmuzda 300 bin aracın satılması öngörülürken, sektördeki isimler araç almak isteyenler için önümüzdeki 1 haftanın en doğru zaman olduğunda işaret ediyor.
"KURBAN BAYRAMI'NDA İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIN ALINACAK"
Geçen yıl pandemi nedeniyle talebin yükselmesiyle ikinci el araç fiyatlarının arttığını hatta sıfır araç fiyatlarını geçtiğini söyleyen sektör temsilcisi Hüsamettin Yalçın, "Kısıtlamaların kalkmasıyla insanların özgürce seyahat edebilmesi, turizm sezonunu açılması, önümüzde de Kurban Bayramı var, insanlar ikinci el satın alıp, sektördeki hareketliliği devam ettirecek. İkinci el otomobilde düşen talep temmuz ayında artacağı anlamına geliyor. Temmuz, ikinci el otomobil için çok önemli, kırılma ayı çünkü sıfır kilometre araç fiyatları zaten yüksek, oradaki yönelimin ikinci el otomobile kaydını görüyoruz" dedi.
"İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARI TEMMUZ AYINDA YOĞUNLAŞACAK"
Temmuzda 300 bin adet tekil ikinci el otomobilin satılmasını beklediklerini belirten Yalçın, "Sıfır kilometre araçlarda da 60 bin adet satılmasını öngörüyoruz. Bu ay ikinci ele olan talebin artmasıyla fiyatların yüzde 6 ile 8 gibi yükseleceğini düşünüyorum. İkinci el araç satışı temmuzun 20'sine kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4'lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem" diye konuştu.