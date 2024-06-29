İkinci elde en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Bu markayı 18 bin 794 ile Fiat, 18 bin 767 satışla Renault takip etti. Satış sayısında Ford 16 bin 25 ile dördüncü, BMW 9 bin 216 ile beşinci oldu. Opel 8 bin 900, Mercedes-Benz 7 bin 966, Peugeot 7 bin 688, Hyundai 7 bin 646 ve Toyota 5 bin 997 satışla ilk 10'da yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 160 bin 811 aracın yüzde 75,7’si bu 10 markadan oluştu.