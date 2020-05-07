İl il gezerek dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı
Bursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.
Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi İbrahim Durmaz'ın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu.
Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı.
Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa'ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Durmaz, mutlu sona ulaştı.