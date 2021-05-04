İnanılmaz trafik kazası kamerada! Bir anda uçup gitti!
Bu kazalar görenleri hayrete düşürüyor. Nasıl olduğunu kimsenin anlamadığı dünyanın en garip kazalarında kaydedilen bu görüntüler yürekleri ağızlara getiriyor.
Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Ynagzhou kentinde bir araç otoyol gişelerinde bulunan tretuvara çarptı.
1 / 92
Çarpmanın etkisi ile araç havada takla attı.
2 / 92
Kaza anında araçta aynı aileden 4 kişinin bulunduğu ifade edilirken, emniyet kemeri sayesinde araçta bulunanların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.
3 / 92
Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, ailenin Henan eyaletinin Xinxiang kentinden Yangzhou'daki evlerine döndükleri öğrenildi.
4 / 92