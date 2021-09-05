İndirimi duyan koştu: İşte Ağustos'ta en çok satılan sıfır araçlar
Otomobillerde ÖTV oranlarına esas matrah limitlerinin değiştirilmesinin ardından ağustos ayında en çok satılan otomobiller belli oldu.
Otomobillerde ÖTV oranlarına esas matrah limitlerinin değiştirilmesinin ardından en çok satılan araçlar belli oldu.
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Otomotiv pazarının bir süredir konuştuğu ve beklediği karar geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayınlandı, binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Bu karar ile birlikte sıfır araç ve ikinci el araç piyasası hareketlendi.
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.
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Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 olarak kayıtlara geçti.
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