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  3. 28 Mayıs 2020 18:18

Interpol'ün aradığı araç, Konya'da bulundu!

Konya'da akılalmaz bir olay yaşandı. İnterpol tarafından aranan 700 bin TL değerindeki çalıntı otomobil, Konya'da park halinde bulundu.

Interpol'ün aradığı araç, Konya'da bulundu!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi'ndeki otoparkta, plakasız lüks otomobil olduğunu tespit etti.

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Interpol'ün aradığı araç, Konya'da bulundu!

Aracın sorgusunu yapan polis, 2012 model otomobilin 2016 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ve Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı olarak arandığı tespit etti.

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Interpol'ün aradığı araç, Konya'da bulundu!

Piyasa değeri 700 bin TL olduğu belirtilen lüks otomobil bulunduktan sonra M.E. gözaltına alındı.

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Interpol'ün aradığı araç, Konya'da bulundu!

Otomobili kendisine arkadaşının getirdiğini öne süren M.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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