İstanbul'da akıl almaz eksper dolandırıcılığı

Bunun üzerine M.F., hem ekspere hem de otomobili satın aldığı kişiye ulaştı. Fırat, eksperin ve otomobili satın aldığı kişinin kusurları kabul etmediğini söyledi. M.F., hem ekspertiz firmasından hem de otomobili aldığı kişiden şikayetçi oldu. Yaşananları anlatan M.F., "Bu aracı şubat ayında almaya karar verdik ve ekspere götürdük. Bize firma bir sıkıntı olmadığını söyledi ama sonrasında aracımda onlarca hasar çıktı. Bunları bana söylememişti. Aracımın kusursuz olduğunu söylemişti. Satan kişi ile organize şekilde olduklarını düşünüyorum. Bize aracın düzgün olduğunu beyan etti. Biz de güvenerek bunu satın aldık. Araç muayene istasyonunda çalışan bir arkadaşım var. Ona sordum. Bana orijinal olmadığını söyledi. Sonra başka bir ekspertiz firmasına getirdim. Burada yapılan detaylı incelemede bize çok farklı şeyler söylediler. Bugün yalan beyanda bulunan eksperi aradım. Bana, 'Devlet bana bir şey yapamaz' dedi. Aracı aldığım kişi ile görüştüm. Böyle bir araç satmadığını söyledi. Nasıl bir dolandırıcılığa düştüm anlamıyorum" şeklinde konuştu.