İşte 2. el otomobillerin fiyatları bu yüzden yükseliyor!
İkinci el araç galerileri yükselen araç fiyatları sebebiyle bu günlerde durgun. Ancak esnafı etkileyen tek şey fiyatlar değil. Esnaflar internetten al sat yapanlara tepkili. İnternetten al sat yapan kişilerin fiyatları da olumsuz etkilediğini aktaran galericiler, vatandaşların da mağdur olduğunu belirtiyor.
İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşan galericiler İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmeliğin tam anlamıyla yürürlüğe girmemesi nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında fiyatların manipüle edildiğini söyledi.
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Durumun vatandaşları mağdur etmesinin yanı sıra, fiyatları da olumsuz etkileyerek yükselttiğini aktaran galericiler, bir an önce önlem alınması gerektiğini söylüyorlar.
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İnternetten al sat yapanlar artınca galericiler tepki gösterdi.
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Al sat yapanların kazandığının hepsinin kar olduğunu belirten galerici, "Ne dükkan kirası veriyor, ne eleman çalıştırıyor, ne sigorta ediyor... Yani kazandığı hepsi kar." yorumunda bulundu.
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