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  3. 20 Ekim 2018 10:51

İşte 2018’de Türkiye’de en çok satılan otomobiller

2018’in en çok satan araçlarını sizler için listeledik. Türkiye’deki kullanıcı tercihlerine göre araçlarını pazara sunan otomotiv devleri, geliştirdikleri araçlar ile Türkiye'deki pazarda başarıyı yakalamayı hedefliyor.

İşte 2018’de Türkiye’de en çok satılan otomobiller

2018’in en çok satan araçlarını sizler için listeledik. Dünyanın önde gelen otomotivi devleri, 2018 model araçlarını yılın başında hayranlarının beğenisine sundu. Firmaların en son teknolojileri ile buluşan araçlar, büyük beğeni toplarken donanım ve tasarımları ile de meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı.

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İşte 2018’de Türkiye’de en çok satılan otomobiller

Türkiye’de 2018 yılında en çok satılan araç modellerine bakıldığında da yukarıda bahsettiğimiz tablo resmen gözler önüne seriliyor. Yapılan araştırmaya göre 2018 yılının en çok satan otomobil modelleri şu şekilde:

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İşte 2018’de Türkiye’de en çok satılan otomobiller

Renault Megane Sedan
Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 18 bin 406 adet sattı.

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İşte 2018’de Türkiye’de en çok satılan otomobiller

Fiat Egea Sedan
İtalyan otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 16 bin 898 adet sattı.

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