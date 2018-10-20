İşte 2018’de Türkiye’de en çok satılan otomobiller
2018’in en çok satan araçlarını sizler için listeledik. Türkiye’deki kullanıcı tercihlerine göre araçlarını pazara sunan otomotiv devleri, geliştirdikleri araçlar ile Türkiye'deki pazarda başarıyı yakalamayı hedefliyor.
2018’in en çok satan araçlarını sizler için listeledik. Dünyanın önde gelen otomotivi devleri, 2018 model araçlarını yılın başında hayranlarının beğenisine sundu. Firmaların en son teknolojileri ile buluşan araçlar, büyük beğeni toplarken donanım ve tasarımları ile de meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı.
Türkiye’de 2018 yılında en çok satılan araç modellerine bakıldığında da yukarıda bahsettiğimiz tablo resmen gözler önüne seriliyor. Yapılan araştırmaya göre 2018 yılının en çok satan otomobil modelleri şu şekilde: