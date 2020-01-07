İşte 2019'un en çok satan otomobilleri
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre %22,85 azalarak 479.060 adet olarak gerçekleşti. İşte en çok satan otomobiller...
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Fiat ve Renault arasındaki çekişme dikkatlerden kaçmıyor. İthal araçlar baz alındığında ise Volkswagen'in bariz bir üstünlüğü söz konusu. Eğer Alman otomobil devi ülkemizdeki yatırımlarını hızlandırıp, fabrikasını bir an önce kurarsa önümüzdeki yıllarda zirveye oynayabilir.