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  3. 07 Ocak 2020 09:42

İşte 2019'un en çok satan otomobilleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre %22,85 azalarak 479.060 adet olarak gerçekleşti. İşte en çok satan otomobiller...

İşte 2019'un en çok satan otomobilleri

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Fiat ve Renault arasındaki çekişme dikkatlerden kaçmıyor. İthal araçlar baz alındığında ise Volkswagen'in bariz bir üstünlüğü söz konusu. Eğer Alman otomobil devi ülkemizdeki yatırımlarını hızlandırıp, fabrikasını bir an önce kurarsa önümüzdeki yıllarda zirveye oynayabilir.

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İşte 2019'un en çok satan otomobilleri

2019'DA HANGİ MARKA KAÇ ADET SATTI ?

FIAT
Yerli: 56118 İthal: 1043 Toplam: 57161

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İşte 2019'un en çok satan otomobilleri

FORD
Yerli: 3218 İthal: 12484 Toplam: 15702

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İşte 2019'un en çok satan otomobilleri

HONDA
Yerli: 17246 İthal: 3108 Toplam: 20354

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