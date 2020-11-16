İşte 2020'de Türkiye'de satışa çıkan otomobiller! En ucuzu 120 bin TL
Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında otomotiv markaları gösterişli fuarlar yerine online ve bireysel tanıtımlarla yeni modellerini tanıttı. İşte 2020 yılında Türkiye yollarına çıkan otomobiller...
Corona virüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. Bu modellerin bazı türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...
YENİ CAPTUR TÜRKİYE’DE
İlk kez lanse edildiği 2013 yılından beri satışta olan Reunault Captur yenilendi.
Model, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride Sürüşe Yardımcı Destek Sistem teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3’’ multimedya ekranı ve 10,2’’ dijital gösterge ekranı sunuyor.