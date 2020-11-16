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  3. 16 Kasım 2020 13:09

İşte 2020'de Türkiye'de satışa çıkan otomobiller! En ucuzu 120 bin TL

Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında otomotiv markaları gösterişli fuarlar yerine online ve bireysel tanıtımlarla yeni modellerini tanıttı. İşte 2020 yılında Türkiye yollarına çıkan otomobiller...

İşte 2020'de Türkiye'de satışa çıkan otomobiller! En ucuzu 120 bin TL

Corona virüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. Bu modellerin bazı türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...

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İşte 2020'de Türkiye'de satışa çıkan otomobiller! En ucuzu 120 bin TL

YENİ CAPTUR TÜRKİYE’DE
İlk kez lanse edildiği 2013 yılından beri satışta olan Reunault Captur yenilendi.

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İşte 2020'de Türkiye'de satışa çıkan otomobiller! En ucuzu 120 bin TL

Model, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride Sürüşe Yardımcı Destek Sistem teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3’’ multimedya ekranı ve 10,2’’ dijital gösterge ekranı sunuyor.

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İşte 2020'de Türkiye'de satışa çıkan otomobiller! En ucuzu 120 bin TL

Yenilenen tamamı turbo özellikli motor gamı kapsamında Yeni Captur, Türkiye’de 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155 bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg olmak üzere 2 dizel ile geniş bir motor seçeneğini kullanıcılarla buluşturuyor.

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