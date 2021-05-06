İşte 2021 en çok satan otomobilleri
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,6 artarak 48.375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13.113 adet oldu. İşte 2021 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
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Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68,7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55.309 adede ulaştı
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İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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2 adet DFSK satıldı.
En çok satan modeli Seres 3: 2 adet
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