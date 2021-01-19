İşte 2021'in 0 faizli sıfır otomobil kampanyaları

SUV segmentinin iddialı modellerinden Kia Sportage, ocak ayına özel 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni bir otomobil satın almak isteyenleri bekliyor. Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Markanın hafif ticari araç modeli Bongo ise 50 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı ile tercih edilebiliyor.