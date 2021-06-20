İşte 2021'in alınabilecek en ucuz sıfır otomobilleri
2021'in 2. yarısı için sıfır otomobillerde yeni listeler yayınlandı. Alıcılar için kampanyalar düzenleyen firmalar sıfır arabalarda indirime gitti. İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller...
CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 182.500 TL Kampanyalı fiyatı: 180.000 TL
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CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı 212.500 TL
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YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 230.000 TL Lansmana özel fiyatı: 229.000 TL
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DACİA Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Fiyatı 164.900 TL
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