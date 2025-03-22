İşte 2025 Mart ayında 1,5 milyon TL'nin altında satılan otomobilleri
Türkiye'de Mart 2025 itibariyle anahtar teslim fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında sadece 19 otomobil kaldı.. Sıfır kilometrede benzinliden dizele, elektrikliden ''hybrid''e, sedandan SUV'a Mart 2025'in en ucuz otomobilleri belli oldu. İşte o otomobiller...
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG
Fiyatı: 1.499.900 TL
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Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
Fiyatı: 1.440.000 TL
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Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You
Fiyatı: 1.440.000 TL
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Peugeot E-208 GT 100kW
Fiyatı: 1.478.000 TL
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