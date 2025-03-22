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  4. İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri: Hepsi 1,5 milyon TL'den ucuza satılıyor!

İşte 2025 Mart ayında 1,5 milyon TL'nin altında satılan otomobilleri

Türkiye'de Mart 2025 itibariyle anahtar teslim fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında sadece 19 otomobil kaldı.. Sıfır kilometrede benzinliden dizele, elektrikliden ''hybrid''e, sedandan SUV'a Mart 2025'in en ucuz otomobilleri belli oldu. İşte o otomobiller...

İşte 2025 Mart ayında 1,5 milyon TL'nin altında satılan otomobilleri - Resim: 1

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG

Fiyatı: 1.499.900 TL

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İşte 2025 Mart ayında 1,5 milyon TL'nin altında satılan otomobilleri - Resim: 2

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil

Fiyatı: 1.440.000 TL

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İşte 2025 Mart ayında 1,5 milyon TL'nin altında satılan otomobilleri - Resim: 3

Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You

Fiyatı: 1.440.000 TL

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İşte 2025 Mart ayında 1,5 milyon TL'nin altında satılan otomobilleri - Resim: 4

Peugeot E-208 GT 100kW

Fiyatı: 1.478.000 TL

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