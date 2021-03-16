İşte 48 ay taksitle alınabilecek otomobiller
Otomobil satışlarında taksitli dönem başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, hangi model araç kaç taksitle alınacak? İşte 48 ay taksitle alınabilecek araba modelleri...
HANGİ MODEL KAÇ TAKSİTLE ALINACAK?
60 ay taksit: 120 bin lira ve bu tutarın altında olanlar 48 ay taksit: 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenler 36 ay taksit: 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlar 24 ay taksit: 750 bin liranın üzerinde olanlar
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48 AY TAKSİTLE ALINABİLECEK ARABA MODELLERİ?
120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyen araçlar için 48 ay taksit yapılabilecek. İşte 48 ay taksitle alınabilecek araba modelleri:
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CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 164.000 TL Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
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CİTROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı 296.500 TL
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