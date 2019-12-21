İşte 50 bin TL fiyatla alınabilecek ikinci el otomobiller
Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor. Makul fiyatlara otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak araç yaşında biraz esneklik gösterildiğinde 50 bin TL bandındaki ikinci el araçları sizler i
Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modellerini bir araya getirdik. Düşük bütçeli araçlar, öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. Günümüzdeki araç fiyatları, parça ve bakım masrafları göz önünde bulundurulduğunda, araca ihtiyacı olan fakat yüksek paralar ödemek istemeyen kullanıcılar, yaşı yüksek araçları tercih ederek tabiri caizse ayağını yerden kesmek için aldım dediği modelleri tercih ediyor.
ÖĞRENCİLER VE ACEMİ ŞOFÖRLER TERCİH EDİYOR! Söz konusu bu araçlar kullanıcılarına yeni model araçlara nazaran kaza durumu yaşansa dahi ciddi büyük değer kayıpları yaşatmazken tamir masrafları tarafında da kullanıcısının cebini yormuyor. Bu nedenden ötürüdür ki aşağıdaki listede yer alan araçları başta öğrenciler olmak üzere yeni araç kullanmayı öğrenecek kişiler tercih ediyor.
PİYASADA ÇOK HIZLI SATILIYOR! Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü tercih edilen araçlar piyasada düşük bütçe avantajı ile birlikte hızlıca alım satım yapılabiliyor. Bu araçları geçici bir dönem için satın alan kullanıcılar öğrencilikleri bittiğinde ve ya araç kullanmayı öğrendiklerinden yeni araç satın almak için araçlarını satışa çıkarıyorlar.