İşte 50 bin TL fiyatla alınabilecek ikinci el otomobiller

Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modellerini bir araya getirdik. Düşük bütçeli araçlar, öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. Günümüzdeki araç fiyatları, parça ve bakım masrafları göz önünde bulundurulduğunda, araca ihtiyacı olan fakat yüksek paralar ödemek istemeyen kullanıcılar, yaşı yüksek araçları tercih ederek tabiri caizse ayağını yerden kesmek için aldım dediği modelleri tercih ediyor.