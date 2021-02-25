  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Şubat 2021 09:01

İşte 90 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller

Araç sahibi olmak isteyenler sahibinden satılık en ucuz ikinci el otomobilleri merak ediyor. Bütçelerine en uygun 2. el otomobili arayanlar için 90 bin TL altındaki araçları listeledik.

İşte 90 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller

Koronavirüs salgını geçtiğimiz yıl dünyayı kasıp kavurdu. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dünya adeta küresel bir cezaevine dönüştü.

1/ 63
İşte 90 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller

Fabrikalar kapılarına kilit vurdu Tedarik zincirinin önemli halkaları ciddi oranda etkilendi. Binlerce insanın çalıştığı fabrikalar bile kapılarına kilit vurdu. Üretim adeta durdu. Bundan en çok etkilenen sektörlerden biri de otomotiv sektörü oldu.

2/ 63
İşte 90 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller

Piyasada araç kalmadıCovid 19 insanların yaşam alışkanlıklarını da kökten değiştirdi. Hijyen ve mesafe hayatın olmazsa olmazı haline geldi. Bu süreçte toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi araçlarını almak için harekete geçti ve deyim yerindeyse piyasada araç bulmak adeta imkansızlaştı.

3/ 63
İşte 90 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller

İkinci el araç fiyatları uçuşa geçti. Sıfır otomobil bulan kendini şanslı saydı.

4/ 63
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM