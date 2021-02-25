İşte 90 bin TL'nin altındaki ikinci el otomobiller
Araç sahibi olmak isteyenler sahibinden satılık en ucuz ikinci el otomobilleri merak ediyor. Bütçelerine en uygun 2. el otomobili arayanlar için 90 bin TL altındaki araçları listeledik.
Koronavirüs salgını geçtiğimiz yıl dünyayı kasıp kavurdu. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dünya adeta küresel bir cezaevine dönüştü.
Fabrikalar kapılarına kilit vurdu Tedarik zincirinin önemli halkaları ciddi oranda etkilendi. Binlerce insanın çalıştığı fabrikalar bile kapılarına kilit vurdu. Üretim adeta durdu. Bundan en çok etkilenen sektörlerden biri de otomotiv sektörü oldu.
Piyasada araç kalmadıCovid 19 insanların yaşam alışkanlıklarını da kökten değiştirdi. Hijyen ve mesafe hayatın olmazsa olmazı haline geldi. Bu süreçte toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi araçlarını almak için harekete geçti ve deyim yerindeyse piyasada araç bulmak adeta imkansızlaştı.