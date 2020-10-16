İşte Ekim ayının 0 faizli otomobil kampanyaları
İkinci el araç fiyatlarının uçuşa geçerek sıfır araç fiyatlarına ulaşmasının ardından araç satın alacaklar ise sıfır modellerdeki kampanyaları araştırmaya başladı.
İkinci el araç fiyatlarının uçuşa geçerek sıfır araç fiyatlarına ulaşmasının ardından araç satın alacaklar ise sıfır modellerdeki kampanyaları araştırmaya başladı.
Ekim ayı itibariyle çok sayıda otomobil markası kimi modeller için bir bir kampanyalarını duyurmaya başladı.
15 aya kadar sıfır faiz seçeneği ile satışa çıkarılan modeller için kampanya başvuru süresi 31 Ekim'e kadar tanımlanırken, aylık 1499 TL ödeme seçeneğiyle araç sahibi olunacak.