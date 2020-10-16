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  3. 16 Ekim 2020 14:50

İşte Ekim ayının 0 faizli otomobil kampanyaları

İkinci el araç fiyatlarının uçuşa geçerek sıfır araç fiyatlarına ulaşmasının ardından araç satın alacaklar ise sıfır modellerdeki kampanyaları araştırmaya başladı.

İşte Ekim ayının 0 faizli otomobil kampanyaları

İkinci el araç fiyatlarının uçuşa geçerek sıfır araç fiyatlarına ulaşmasının ardından araç satın alacaklar ise sıfır modellerdeki kampanyaları araştırmaya başladı.

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İşte Ekim ayının 0 faizli otomobil kampanyaları

Ekim ayı itibariyle çok sayıda otomobil markası kimi modeller için bir bir kampanyalarını duyurmaya başladı.

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İşte Ekim ayının 0 faizli otomobil kampanyaları

15 aya kadar sıfır faiz seçeneği ile satışa çıkarılan modeller için kampanya başvuru süresi 31 Ekim'e kadar tanımlanırken, aylık 1499 TL ödeme seçeneğiyle araç sahibi olunacak.

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İşte Ekim ayının 0 faizli otomobil kampanyaları

İşte Opel, Honda, Citroen, Dacia, Hyundai, Kia, Pegeout, Renault ve diğer otomobil üreticilerinin ekim ayı kampanyaları...

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