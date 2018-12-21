Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar

İstanbul'da 3 yıl üst üste hiç kaza yapmamış (7. basamak) otomobilin trafik sigortası 4'üncü yıldan sonra 652 lira düzeyinde. Çok kaza yapan (1. basamak) otomobilin sigortası ise 2 bin 965 lira. Ankara'da 7. basamak 634, 1. basamak ise 2 bin 881 lira. İzmir'de kazasız aracın sigortası 615, çok kaza yapan otomobilin sigortası ise 2 bin 797 lira. En pahalı sigorta 31 kişi üstü otobüslere yapılıyor. Tavan fiyat 18 bin 397 lira.

