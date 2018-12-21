Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar
Zorunlu mali sorumluluk sigortasında 2019-2022 döneminde uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi. Yeni tarife 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayınlandı.
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında 2019-2022 döneminde uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira olacak.
İstanbul'da 3 yıl üst üste hiç kaza yapmamış (7. basamak) otomobilin trafik sigortası 4'üncü yıldan sonra 652 lira düzeyinde. Çok kaza yapan (1. basamak) otomobilin sigortası ise 2 bin 965 lira. Ankara'da 7. basamak 634, 1. basamak ise 2 bin 881 lira. İzmir'de kazasız aracın sigortası 615, çok kaza yapan otomobilin sigortası ise 2 bin 797 lira. En pahalı sigorta 31 kişi üstü otobüslere yapılıyor. Tavan fiyat 18 bin 397 lira.
En ucuz otomobil sigortası Hakkari gibi küçük şehirlerde 585 lira düzeyinde. Bu şehirlerde çok kaza yapan araçların sigortası 2 bin 126 lira.