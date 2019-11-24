İşte Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları
Yıl sonu yaklaşırken stok eritmeye çalışan markaların sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor. İşte Kasım ayında geçerli otomobil kampanyaları...
Kasım ayı ile araç kampanyaları tekrar gündeme geldi. Araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle çekmeyi planlıyor.
Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı kasım ayı itibariyle başladı. Araç almak isteyen kullanıcıların gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu.
Araç almak için doğru zaman yaz ayları olarak düşünülse de kış aylarında düşen piyasa değeri ile uygun koşullu araç almak mümkün olabilir.