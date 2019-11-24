İşte Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

RENAULT

Kasım ayında Renault Megane Sedan ve Renault Clio modellerine avantajlı kampanya fiyatları ve cazip finansman seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Ayrıca kampanya dahilinde, tüm Renault hafif ticari araçlar 50.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.



