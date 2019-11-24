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  3. 24 Kasım 2019 12:01

İşte Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Yıl sonu yaklaşırken stok eritmeye çalışan markaların sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor. İşte Kasım ayında geçerli otomobil kampanyaları...

İşte Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Kasım ayı ile araç kampanyaları tekrar gündeme geldi. Araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle çekmeyi planlıyor.

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İşte Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı kasım ayı itibariyle başladı. Araç almak isteyen kullanıcıların gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu.

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İşte Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Araç almak için doğru zaman yaz ayları olarak düşünülse de kış aylarında düşen piyasa değeri ile uygun koşullu araç almak mümkün olabilir.

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İşte Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

RENAULT
Kasım ayında Renault Megane Sedan ve Renault Clio modellerine avantajlı kampanya fiyatları ve cazip finansman seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Ayrıca kampanya dahilinde, tüm Renault hafif ticari araçlar 50.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

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