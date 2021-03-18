İşte marka marka 24, 36, 42 ve 60 ay taksitle satılan araba modelleri
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, markaların taksit sayıları ne kadar? 60, 42, 36, 24 ay taksitle satılan araba modelleri...
Ticaret Bakanlığı'nın otomobil taksit düzenlemesine göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.
Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor. Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.
TAKSİDİ BDDK BELİRLİYOR Mevcut uygulamada konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.Kredili konut satışlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından zaten herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Genel süre 120 ay iken, ihtiyacı olanları ev sahibi yapmak amacıyla bu vade 180 ve 240 aya kadar çıkarılabiliyor.
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