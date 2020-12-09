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  3. 09 Aralık 2020 13:45

İşte marka marka Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller

Türkiye'de 2020 Ocak-Kasım ayları arasında 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış rakamları 2019 yılının aynı dönemine göre neredeyse üçe katlanmış durumda. NTV'nin haberine göre; 2019 yılı aynı döneminde 176 adet elektrikli ve 10.353 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmiş.

İşte marka marka Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller

Tüm dünyada hızla ilerleyen elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 2020 Ocak-Kasım ayları arasında 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış rakamları 2019 yılının aynı dönemine göre neredeyse üçe katlanmış durumda. NTV'nin haberine göre; 2019 yılı aynı döneminde 176 adet elektrikli ve 10.353 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmiş. Bu satış rakamlarıyla hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 3,6'ya çıkarken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,1.

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İşte marka marka Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller

Peki Türkiye satışı yapılan hibrit ve elektrikli modeller hangileri? Hangi marka hibrit veya elektrikli modellerini Türkiye'ye getiriyor? Ülkemizde satılan elektrik destekli otomobillerin fiyatları ne? Markaların sitelerinde yer alan bilgilere göre tüm bunları sizin için derledik... (Liste marka isimlerinin harf sırasına göre düzenlenmiştir)

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İşte marka marka Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller

DS DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Rivoli 922.700 TL

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İşte marka marka Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller

DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Opera 940.900 TL

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